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09:57, 21 августа 2024Силовые структуры

Россиянин обстрелял стройплощадку из окна квартиры

В Приморье мужчина устроил стрельбу по стройплощадке из окна квартиры

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Приморье 67-летний местный житель устроил стрельбу из окна квартиры по прилегающей к его дому стройплощадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Находки.

По данным ведомства, ЧП произошло 21 августа в одном из домов, расположенных на Приморском проспекте в поселке Врангель. Там мужчина открыл стрельбу по стройплощадке из квартиры на втором этаже. В результате стрельбы была повреждена строительная техника.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время правоохранители проведут обыск в его квартире, чтобы найти оружие, из которого он стрелял.

Ранее сообщалось, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на одни сутки молодого человека и двух его подруг за стрельбу на похоронах крысы.

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      Анна Габай
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