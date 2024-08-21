Россиянин побывал в Пакистане и раскрыл необычный способ местных наказывать школьников

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и раскрыл необычный способ местных учителей наказывать школьников за опоздание на несколько минут. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Если ребенок задержался, его заставляют читать Коран в течение восьми часов. Учителя и родители уверены, что такой способ наказания поможет детям вырасти ответственными мусульманами и уважать традиции. Однако не всем нравится подобная политика в учебных заведениях.

К примеру, некоторые педагоги и общественные деятели считают, что религиозное обучение должно основываться на добровольности и уважении. «Некоторые школы и учебные заведения даже пересмотрели свои методы воспитания и отказались от таких наказаний», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что в трущобах Пакистана он встретил «хижины из фанеры и вонючего тряпья». Люди, по его словам, живут в таких постройках огромными семьями и целыми общинами.

