Россиянин приревновал супругу и разгромил местное предприятие на бульдозере

В Магаданской области задержали жителя, разгромившего предприятие на бульдозере

В Магаданской области сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего мужчину, который приревновал жену и разгромил на бульдозере местное предприятие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, все произошло в поселке Стан-Утиный. Местный житель вернулся из командировки и, не обнаружив дома жену, в состоянии алкогольного опьянения поехал искать ее на своем внедорожнике. В какой-то момент он предположил, что женщина может находиться на местном предприятии, приехал туда и снес шлагбаум на пункте пропуска. После этого он начал разъезжать по территории, повредив гараж и чужую иномарку, а затем въехал в строение и бросил машину в том же месте.

Через некоторое время злоумышленник вернулся на территорию предприятия уже за рулем бульдозера и начал крушить все вокруг. Повредив здания, транспортные средства и дизель-генератор, мужчина попытался уехать домой. Когда его бульдозер застрял в канаве, водителю пришлось бросить его и возвращаться пешком.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Примерная сумма ущерба от его действий составила 13,5 миллиона рублей.

Суд также оштрафовал водителя на 15 тысяч рублей за заведомо ложный донос. Изначально задержанный убеждал сотрудников правоохранительных органов, что его внедорожник был угнан, а сам он не имеет отношения к случившемуся.

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