Россиянина нашли и посадили через 20 лет после жестокого преступления

Убийца и насильник получил срок спустя 20 лет после преступления в Челябинске

В Челябинской области суд приговорил к 17 годам и 7 месяцам лишения свободы местного жителя, совершившего жестокое преступление 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Найти неоднократно судимого мужчину спустя годы получилось благодаря современным технологиям и единой цифровой базе дактилоскопического учета. Дополнительные экспертизы подтвердили его причастность к нападению на 22-летнюю девушку осенью 2001 года в Челябинске.

Из материалов дела следует, что вечером он заметил незнакомку на улице в поселке Новосинеглазово. Мужчина затащил ее в недостроенное здание, избил кирпичом, а затем изнасиловал. После этого преступник сжал шею жертвы руками и оставил тело на месте преступления.

Во время осмотра места происшествия криминалисты нашли около крыльца недалеко от тела полиуретановый пакет на поддоне с кирпичами. На нем остался отпечаток папиллярного следа ладони преступника.

Ранее 21 августа сообщалось, что в Башкирии следователи предъявили обвинение 31-летнему местному жителю, который расправился со знакомым на глазах подруг и заставил девушек молчать о случившемся.