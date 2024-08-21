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12:02, 21 августа 2024Силовые структуры

Россиянин расправился со знакомым на глазах подруг и заставил их молчать

В Башкирии мужчина убил знакомого на глазах 2 девушек и заставил их молчать

Кадр: страница «МВД по Республике Башкортостан» во «ВКонтакте»

В Башкирии следователи предъявили обвинение 31-летнему местному жителю, который расправился со знакомым на глазах подруг и заставил девушек молчать о случившемся. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Он находится под стражей.

В феврале в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее 26-летнего сына. Силовики выяснили, что обвиняемый может быть причастен к преступлению. Во время опроса сожительницы мужчины оказалось, что она стала очевидцем расправы. В результате уфимца задержали, и он сознался в содеянном, а также показал место, где спрятал тело.

По версии следствия, фигурант позвал в дом, где жил с возлюбленной, пострадавшего и еще одну знакомую. В какой-то момент между мужчинами случился конфликт, во время которого обвиняемый ударил гостя ножом. В результате травма оказалась несовместимой с жизнью. Осознав, что произошло, мужчина пригрозил двум находящимся с ним женщинам расправой, запретив рассказывать о случившемся. После он спрятал тело под бытовым мусором в подсобном помещении.

Ранее на Чукотке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, который расправился с сожительницей и изнасиловал знакомую.

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      Варвара Митина
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