Россиянка бесследно исчезла после прогулки с другом на Маврикии

Россиянка исчезла на Маврикии после прогулки с местным другом

Российская туристка бесследно исчезла на Маврикии после прогулки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, утром 17 августа 29-летняя Залия ушла гулять с местным другом и должна была вернуться спустя три часа. Однако девушка пропала без вести: ее телефон недоступен и перестал передавать геолокацию.

На следующий день соседка путешественницы обратилась в полицию и российское посольство, но поиски до сих пор не принесли никакого результата.

Близкие россиянки рассказали, что ее местные знакомые ведут себя подозрительно, а правоохранители не сообщают о ходе расследования. Родственники подозревают, что туристку похитили.

Ранее другая российская туристка отправилась в Турцию в честь своего 48-го дня рождения и бесследно исчезла в горах. Москвичка Наталья Сомова остановилась в отеле Marmaris Park Hotel. В последний раз она выходила на связь с родственниками 16 августа.