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16:01, 20 августа 2024Путешествия

Россиянка отправилась в Турцию в честь своего дня рождения и бесследно исчезла

«Осторожно, Москва»: россиянка Наталья Сомова исчезла в горах Турции

Фото: Perencal / Wikimedia

Российская туристка отправилась в Турцию в честь своего 48-го дня рождения и бесследно исчезла в горах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» 20 августа.

Уточняется, что москвичка Наталья Сомова остановилась в отеле Marmaris Park Hotel. В последний раз она выходила на связь с родственниками 16 августа и рассказывала им о своем путешествии. Утром 17 августа женщина вышла из гостиницы, чтобы отправиться на прогулку по Карийской тропе между Мармарисом и Турунчем. Спустя еще два дня близкие Натальи поняли, что она исчезла.

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Они позвонили в отель и объяснили ситуацию. «В номере ее не нашли. Обнаружили, что там лежат паспорт и все вещи, а ее нет», — рассказали родственники пропавшей. После этого они обратились за помощью к представителям туристической компании и написали письмо в российское консульство в Анталье.

Известно, что волонтеры и спецслужбы прошли тропу, по которой должна была идти Наталья, однако никаких следов не обнаружили. «Но там очень много маленьких тропинок. Возможно, она пошла по тропинкам, куда-то спустилась, заблудилась», — поделились ее близкие.

Ранее в Пакистане спасатели нашли пострадавших на горе Гашербрум IV (пакистанская северная территория Гилгит-Балтистан) двух российских альпинистов. Уточняется, что оба россиянина в удовлетворительном состоянии, однако одному требуется поддержка для передвижения.

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      Марк Успенский
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