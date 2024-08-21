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20:46, 21 августа 2024Силовые структуры

Россиянку осудят за совершенную четверть века назад расправу над случайным знакомым

В Москве осудят женщину, которая в 1999 году убила случайного знакомого

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летней женщины, которая четверть века назад расправилась со случайным знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Она проходит обвиняемой по статье 105 УК РФ. Злоумышленница уже признала свою вину. Ее дело с утвержденным Измайловским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 28 июня 1999 года тогда еще 25-летняя девушка на Площади трех вокзалов познакомилась с местным жителем и пошла к нему домой, где между ними вспыхнула ссора. В результате обвиняемая схватила нож и нанесла мужчине несовместимые с жизнью ранения. После случившегося злоумышленница быстро покинула Москву. Тогда преступление раскрыть не смогли.

Спустя годы женщина вновь ударила ножом приятеля и была осуждена за причинение причинения тяжкого вреда его здоровью. Следователи решили проверить ее отпечатки по базам и выяснили, что они были на месте того преступления.

Ранее в Оренбурге суд вынес приговор двум мужчинам, расправившимся с тремя гражданами 30 лет назад.

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      Варвара Митина
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