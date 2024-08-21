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18:45, 21 августа 2024Силовые структуры

Российская выпускница пришла на массаж и была растлена сотрудником салона

«МК»: в Москве задержали массажиста, растлившего выпускницу во время сеанса

Фото: Atikah Akhtar / Unsplash

В Москве сотрудники полиции задержали массажиста, который растлил 17-летнюю выпускницу школы во время сеанса массажа. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, бывшая школьница пожаловалась подруге на боли в спине и по ее совету записалась на массаж в салон на Березовой аллее. Во время второго визита девушка, как обычно, легла на кушетку, но вместо массажа 37-летний массажист надругался над несовершеннолетней клиенткой.

О произошедшем потерпевшая сообщила сначала другим сотрудникам салона, а затем и родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Сейчас специалисты уже получили доказательства вины мужчины — вскоре он предстанет перед судом.

Ранее в Петербурге полиция задержала 25-летнего массажиста, который на сеансе начал приставать к 16-летней студентке Санкт–Петербургского технического колледжа управления и коммерции.

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      Олеся Мицкевич
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