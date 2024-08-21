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11:25, 21 августа 2024Экономика

Сберегательную активность россиян объяснили частыми кризисами

Аналитик Кабаков: в России выросла финансовая грамотность населения

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Увеличение в России числа граждан, которые обзавелись финансовой подушкой безопасности, объясняется растущей финансовой грамотностью населения. Об этом заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, пишут «Известия».

Аналитик заметил, что в 2010 году лишь четверть населения регулярно вела учет финансов. В 2023 году их доля выросла до 45 процентов. В настоящее время 65 процентов жителей РФ признались, что ведут личный или семейный бюджет.

Кабаков полагает, что рост сберегательной активности россиян стал следствием экономической нестабильности и частых кризисов. Поэтому многие позаботились о создании финансовых подушек безопасности, которые могут пригодиться в случае непредвиденных ситуаций.

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В свою очередь, аналитик ИК «Цифра брокер» Полина Щукина объяснила сберегательную активность граждан ростом их доходов, а также тем, что управлять финансами на счетах стало проще. Она напомнила, что во II квартале 2024 года в РФ зафиксировали рост реальных располагаемых доходов населения почти на 10 процентов в годовом выражении. Это дает возможность людям направлять часть средств на сбережения. А онлайн-банкинг и мобильные приложения позволяют оперативно управлять своими накоплениями.

Ранее эксперты Аналитического центра НАФИ выяснили, что почти 30 процентов россиян обзавелись достаточным объемом накоплений. Чаще всего финансовой подушкой могут похвастаться жители городов-миллионников (38 процентов), люди с высшим образованием (37 процентов), руководители (54 процента) и квалифицированные специалисты (37 процентов).

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