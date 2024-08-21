Сергей Полунин покинул пост в севастопольской Академии хореографии

Сергей Полунин ушел с поста ректора Академии хореографии в Севастополе

Звезда мирового балета Сергей Полунин больше не является ректором Академии хореографии в Севастополе. Об этом вуз сообщил на своей официальной странице во «ВКонтакте».

«С настоящего времени исполняющей обязанности ректора станет прима-балерина, народная артистка России Мария Александрова. Сергей Полунин становится советником», — говорится в сообщении.

Полунин занимал пост с 2019 года, а до приезда в севастопольскую академию снимался в кино. Среди самых заметных его работ — роль в фильме «Убийство в Восточном экспрессе», где он снялся вместе с актером Джонни Деппом и другими голливудскими звездами.

Ранее Полунин рассказывал о своих татуировках с изображениями президента России Владимира Путина и украинского герба.