Артист балета Полунин рассказал о своих татуировках с Путиным и гербом Украины

Танцовщик Полунин заявил, что татуировка с украинским гербом не мешает ему любить Путина

Артист балета Сергей Полунин заявил, что татуировка на его руке с изображением герба Украины не мешает ему любить президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

«Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина, и считаю, все-таки он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю», — рассказал Полунин корреспондентам после церемонии вручения государственных наград.

Танцовщик подчеркнул, что у него на теле также есть три татуировки с портретом Путина. «Сегодня третий раз я жал руку ему. И три татуировки. Бог любит троицу», — подытожил он.

Во вторник, 23 мая, Полунин пришел на церемонию вручения госнаград в Кремле, где получил лично из рук Владимира Путина премию президента Российской Федерации. Отмечается, что артисту должны были вручить данную награду еще в марте текущего года, но он не смог присутствовать на награждении из-за занятости в премьере спектакля «Мастер и Маргарита».