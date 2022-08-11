Танцор балета Полунин сделал новую татуировку с Путиным

Танцор Сергей Полунин сделал третью татуировку с президентом России Владимиром Путиным

Российский танцор балета украинского происхождения Сергей Полунин сделал третью татуировку с президентом России Владимиром Путиным. Фотографию с новой тату он выложил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке видно, что на груди танцора теперь набито три портрета политика. Кожа вокруг изображения около левого плеча выглядит покрасневшей — это говорит о том, что татуировка была сделана совсем недавно. Сам Полунин пока никак не прокомментировал свое новое тату.

В 2018 году Сергей Полунин опубликовал в соцсетях фотографию своей татуировки, на которой изображен Путин. Артист заявил, что набил этот портрет, чтобы защитить российского президента от негативной энергетики.

В июле 2020 года Полунин опубликовал в социальных сетях снимки, сделанные во время фотосессии. На них у танцора на груди тату с Путиным отсутствовало. Позже он объяснил это тем, что это могло быть связано с традициями страны, в которой он находился в тот момент.