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17:02, 22 марта 2023Культура

Путин обнаружил отсутствие танцора Полунина на награждении в Кремле

Президент Путин обнаружил отсутствие танцора Полунина на церемонии награждения в Кремле

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии вручения премии для деятелей культуры и искусства обнаружил отсутствие одного из лауреатов — танцора балета украинского происхождения Сергея Полунина. Об этом сообщает ТАСС.

«Молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу», — сказал глава государства на торжественном мероприятии в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не все лауреаты госнаград смогли явиться на церемонию из-за работы. Сам Полунин вечером в среду, 22 марта, примет участие в премьере балета «Мастер и Маргарита».

В августе 2022 года стало известно, что российский танцор балета Сергей Полунин сделал третью татуировку с президентом России Владимиром Путиным. На груди танцора теперь набито три портрета политика.

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Сергей Равин
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