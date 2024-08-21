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18:04, 21 августа 2024Мир

Швейцария заявила о желании присоединиться к проекту «военного Шенгена»

Швейцария намерена присоединиться к проекту «Военная мобильность» ЕС

Фото: Lian Yi / XinHua / Globallookpress.com

Швейцария намерена присоединиться к проекту Европейского союза (ЕС) «Военная мобильность», направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по территории объединения. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Федерального совета страны.

«Федеральный совет на своем заседании 21 августа 2024 года одобрил участие Швейцарии в двух проектах "Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO)" Европейского союза», — говорится в документе.

Как отметили в швейцарском правительстве, проекты «Военная мобильность» и «Федерация киберзащиты» позволят расширить возможности международного сотрудничества между вооруженными силами и укрепят национальную обороноспособность страны. Уточняется, что участие Берна в проекте «военного Шенгена» соответствует обязательствам страны в отношении нейтралитета.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Касси прокомментировала возможное участие России в следующем саммите по Украине. По ее словам, Берн поддерживает проведение второго мирного саммита с участием Москвы.

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      Виктория Кондратьева
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