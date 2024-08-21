Психолог назвала указывающие на депрессию тревожные сигналы

Психолог Кондрашина назвала длительное снижение настроения тревожным сигналом

Депрессия — это не просто плохое настроение или временная хандра, а серьезное психическое расстройство, которое требует внимания и зачастую медицинской помощи, объяснила клинический психолог сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Виктория Кондрашина. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвала тревожные сигналы, которые могут указывать на наличие расстройства.

Болезнь может проявляться по-разному и распознать ее бывает непросто, отметила психолог. Первым тревожным сигналом, по ее словам, может стать продолжительное снижение настроения. «Если вы ощущаете грусть, тоску или безразличие ко всему, что раньше приносило радость, на протяжении двух недель и дольше, это может быть симптомом депрессии», — подчеркнула Кондрашина.

Важным показателем является не только утрата интереса к жизни, невозможность получать удовольствие от повседневных дел, будь то работа, хобби или общение с близкими, но и неадекватная реакция на реальные события, добавила собеседница «Ленты.ру». Например, безразличие или сдержанная улыбка в ответ на печальные и грустные события в жизни человека.

Физические симптомы депрессии включают постоянную усталость, нехватку энергии, нарушение сна (бессонницу или, наоборот, чрезмерную сонливость), изменение аппетита и веса. Иногда депрессия проявляется в теле, например, головными или желудочными болями без очевидных физических причин Виктория Кондрашина психолог

Другие признаки депрессии, по словам психолога, могут быть менее заметными, но не менее важными — это проблемы с концентрацией, замедленное мышление, чувство вины, беспомощности или никчемности. Кондрашина обратила внимание, что пожилые люди особенно уязвимы перед этой болезнью, но часто симптомы остаются незамеченными или списываются на возрастные изменения.

Если описанные симптомы не проходят в течение двух недель или мешают вести нормальную жизнь — это серьезный сигнал к тому, чтобы обратиться к специалисту, предупредила собеседница «Ленты.ру».

«Обращение к врачу — это не признак слабости, а осознанный шаг к восстановлению. Психотерапевт или психиатр сможет поставить точный диагноз и предложить подходящее лечение, будь то психотерапия или медикаменты. Важно помнить, что депрессия может маскироваться под другие проблемы — хроническую усталость, физические недуги, стресс, поэтому не стоит заниматься самодиагностикой и лучше доверить свое здоровье профессионалам», — заключила она.

Ранее психолог Ирина Мансурова сообщила, что в настоящее время в России есть большое число пациентов с клинической депрессией, при этом люди редко воспринимают заболевание всерьез и не обращаются за помощью к специалистам.