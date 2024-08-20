Среда обитания
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10:28, 20 августа 2024Среда обитания

Россиян призвали не бояться обращаться к психологам

Психолог Мансурова призвала россиян с депрессией обращаться за помощью

Фото: Daniel Suhre / Shutterstock / Fotodom

В настоящее время в России есть большое число пациентов с клинической депрессией. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Ирина Мансурова.

По ее словам, люди редко воспринимают заболевание всерьез и не обращаются за помощью к специалистам. «В наши дни помощь психологов недешевая. Я очень рекомендую также искать поддержку фондов. Не бояться, там тоже хорошие специалисты работают», — призвала она.

Ранее психолог, телесно-ориентированный терапевт Анна Протасова рассказала, что счастливыми людей делают гормоны окситоцин, дофамин и вазопрессин, однако добиться ментального благополучия можно с помощью простых методик. Прежде всего Протасова посоветовала, несмотря на неудачи, в любой ситуации находить точку опоры внутри себя — это позволит не впасть в уныние и продолжать идти вперед.

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      Платон Щукин
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