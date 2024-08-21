Собянин сообщил об отражении новой попытки подлета беспилотника к Москве

Собянин сообщил о четвертом сбитом беспилотнике в Подольском городском округе

Еще один беспилотник, летевший на Москву, был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что это уже четвертый дрон, сбитый в Подольском городском округе ночью 21 августа. Разрушений и пострадавших нет. На место ЧП прибыли все службы.

Также ночью 21 августа силы ПВО Минобороны России за час обнаружили и уничтожили семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что упавшие обломки не причинили никаких разрушений.