Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:54, 21 августа 2024Россия

Собянин сообщил об отражении новой попытки подлета беспилотника к Москве

Собянин сообщил о четвертом сбитом беспилотнике в Подольском городском округе

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Еще один беспилотник, летевший на Москву, был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что это уже четвертый дрон, сбитый в Подольском городском округе ночью 21 августа. Разрушений и пострадавших нет. На место ЧП прибыли все службы.

Также ночью 21 августа силы ПВО Минобороны России за час обнаружили и уничтожили семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что упавшие обломки не причинили никаких разрушений.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы все пехотинцы». Путин побывал в университете спецназа в Чечне и рассказал о причинах непобедимости России

      52-летняя телеведущая показала фото в бикини

      Сбежавший тигр покалечил четырех человек

      Собянин сообщил об отражении новой попытки подлета беспилотника к Москве

      Обвиняемый в совершении теракта на БАМе дал признательные показания

      В Харьковской области рассказали об избиении жителей украинскими военными

      На покинувших страну россиян распространят статьи КоАП

      Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках в городском округе Подольск

      На Западе начали искать замену Зеленскому

      Маск устроил собственные «президентские выборы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше