Сосо Павлиашвили показал фото 42-летней возлюбленной без макияжа

Певец Сосо Павлиашвили показал 42-летнюю возлюбленную Ирину Патлах без макияжа

Советский, грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили показал фото возлюбленной Ирины Патлах без макияжа. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летний исполнитель поделился кадрами из Карелии, где позировал на мосту, обнимая 42-летнюю избранницу. Так, спутница артиста предстала перед камерой в черном спортивном костюме, который состоял из свитшота и брюк с широкими штанинами.

Также Патлах уложила волосы в гладкий пучок и отказалась от косметики на лице, продемонстрировав естественную внешность с признаками возрастных изменений.

Ранее в августе 55-летняя жена певца Олега Газманова, дизайнер интерьеров, блогерша и писательница Марина Газманова показала лицо без косметики.