Стало известно о подарке Путина жителям Чечни

Путин подарил Коран ручной работы чеченской мечети

Президент России Владимир Путин подарил редкий экземпляр Корана новой мечети в Грозном. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

Глава государства посетил Чечню 20 августа.

По данным канала, подаренный Путиным Коран украшен золотым орнаментом и инкрустирован драгоценными камнями. Главу государства от лица народа Чечни поблагодарил муфтий республики Салах Межиев.

20 августа Путин посетил ряд кавказских регионов России. Помимо Чечни, глава государства побывал в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.