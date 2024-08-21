Стало известно об участии внука Назарбаева в попытке купить Paramount

FT: внук Назарбаева Алиев участвовал в попытке купить Paramount

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев входит в список инвесторов, которые готовы профинансировать сделку по покупке медиагруппы Paramount Global американским бизнесменом Эдгаром Бронфманом, передает Financial Times (FT).

Отмечается, что, помимо Алиева, Бронфмана поддержали кинопродюсер Стивен Пол, крипто-предприниматель Брок Пирс, компания Fortress и инвестгруппа BC Partners Credit. Он предложил за Paramount Global 5,5 миллиарда долларов. Как пишет издание, им не удалось связаться с Алиевым и остальными инвесторами.

В марте 2024 года бывшего заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, племянника Назарбаева Самата Абиша обвинили в превышении должностных полномочий, приговорили к восьми годам условного срока и отпустили из-под стражи в зале суда. По итогам заседания Абиш был лишен государственных наград, но его имущество не было конфисковано.