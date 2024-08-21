Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:59, 21 августа 2024Бывший СССР

Стало известно об участии внука Назарбаева в попытке купить Paramount

FT: внук Назарбаева Алиев участвовал в попытке купить Paramount

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев входит в список инвесторов, которые готовы профинансировать сделку по покупке медиагруппы Paramount Global американским бизнесменом Эдгаром Бронфманом, передает Financial Times (FT).

Отмечается, что, помимо Алиева, Бронфмана поддержали кинопродюсер Стивен Пол, крипто-предприниматель Брок Пирс, компания Fortress и инвестгруппа BC Partners Credit. Он предложил за Paramount Global 5,5 миллиарда долларов. Как пишет издание, им не удалось связаться с Алиевым и остальными инвесторами.

В марте 2024 года бывшего заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, племянника Назарбаева Самата Абиша обвинили в превышении должностных полномочий, приговорили к восьми годам условного срока и отпустили из-под стражи в зале суда. По итогам заседания Абиш был лишен государственных наград, но его имущество не было конфисковано.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Студентка и научный руководитель пропали без вести в горах Алтая

      Правозащитник заявил о незаконности эвакуации россиян из Суджи на Украину

      Глава МИД Украины прокомментировал ратификацию Римского статута

      Журналистку «Дождя» оштрафовали на нарушение закона об иноагентах

      Россиянам посоветовали отказаться от паролей в соцсетях для защиты от кражи аккаунтов

      Мадонну рядом с молодым возлюбленным оценили в сети фразой «бабушку вывели на прогулку»

      Россия оказалась в пятерке крупнейших импортеров китайского чая

      В МИД прокомментировали открытие на Украине памятника ичкерийскому террористу

      Следствие попросило арестовать высокопоставленного сотрудника ФСИН по делу о взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше