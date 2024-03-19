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20:48, 19 марта 2024Бывший СССР

Племянника Назарбаева обвинили и отпустили

Экс-зампреда КНБ Казахстана Абиша обвинили в превышении должностных полномочий

Фото: Mukhtar Kholdorbekov / Reuters

Бывшего заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, племянника экс-президента Нурсулатана Назарбаева Самата Абиша обвинили в превышении должностных полномочий, приговорили к восьми годам условного срока и отпустили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство.

Сообщается, что суд прошел в закрытом режиме 26 февраля. По итогам заседания Абиш был лишен государственных наград, но его имущество не было конфисковано.

17 января 2022 года Абиша уволили с должности зампредседателя КНБ по указу президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. О причинах кадровых решений тогда не сообщалось.

Ранее начальник Службы досудебного расследования Генпрокуратуры республики Ризабек Ожаров сообщил об окончании расследования по уголовному делу Абиша. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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      Глеб Палехов
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