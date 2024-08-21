Трамп заявил об отсутствии у США боеприпасов из-за поддержки Украины

Трамп: у США нет боеприпасов из-за военной помощи Украине и другим союзникам

У США закончились боеприпасы из-за военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и другим союзникам. Об отсутствии этого вида ресурсов заявил американский предприниматель, кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп во время своего выступления в Северной Каролине, передает ТАСС.

«Знаете, мы отдали все это Украине и разным другим странам. Мы отдали им все. Наши склады пусты», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что некоторые страны НАТО медлят с наращиванием темпов военной помощи Украине. Отмечается, что темпы поставок настолько отстают, что они не будут выполнены к осени. Прежде всего, речь идет о вооружениях большой дальности.