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20:54, 21 августа 2024Россия

Три горячие точки образовались в Курской области

RT: в Курской области образовались горячие точки в Судже, Коренево и Глушково

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Три горячие точки, в которых военнослужащие Российской армии не дают прорваться Вооруженным силам Украины (ВСУ), образовались в Курской области. Об этом рассказал военный корреспондент Игорь Жданов, сообщает RT в Telegram-канале.

По информации военкора, речь идет о городе Судже и поселке городского типа Коренево на юго-западе области и приграничном районе в окрестностях населенного пункта Глушково, который расположен на левом берегу реки Сейм.

«Что касается, например, Коренево, ВСУ, не сумев взять его лобовым штурмом, пару дней разведывали ситуацию в том районе и сейчас возобновили попытки захватить поселок», — заметил Жданов.

Российские военные круглосуточно работают над отражением этих атак.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвами вторжения стали более 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.

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