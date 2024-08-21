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19:52, 21 августа 2024Моя страна

Ученые из российского региона начали разработку ускорителя для лечения рака

Ученые из Новосибирска начали разработку ускорителя для лечения рака

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ученые-физики из Новосибирска начали создавать ускоритель для лечения рака. Об этом пишет Kp.ru.

Специалисты из российского региона находятся на стадии завершения разработки аппарата, ускоряющего действие терапии для онкобольных людей.

Отмечается, что уже осенью 2024 года прибор планируют направить в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России.

Ранее в Новосибирской области создали первую детскую яхту нового типа. Одномачтовое спортивное судно с выдвижным килем выполнено из полиэтилена. На нем могут тренироваться дети в возрасте от 8 до 15 лет.

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      Фариза Бацазова
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