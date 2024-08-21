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19:42, 21 августа 2024Моя страна

В российском регионе создали первую детскую яхту

В Новосибирской области создали первую детскую яхту

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Первую детскую яхту нового типа создали в Новосибирской области. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что в акватории Обского моря состоялись соревнования юных яхтсменов на отечественных парусниках, разработанных специалистами из российского региона.

Одномачтовое спортивное судно с выдвижным килем выполнено из полиэтилена. На нем могут тренироваться дети в возрасте от 8 до 15 лет. К настоящему моменту изготовлено только десять таких яхт. При этом от разработки судна на бумаге и до выхода в море прошел всего год.

Ранее в Новосибирском гостехническом университете (НГТУ) НЭТИ разработали полезное устройство для незрячих людей. В диапазоне от 10 сантиметров до 4 метров гаджет определяет расстояние до возможного препятствия.

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      Фариза Бацазова
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