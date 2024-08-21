В Днепропетровской области взрыв повредил объект инфраструктуры

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры

В Днепропетровской области из-за взрыва был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Под атаками артиллерии и дронов-камикадзе прошел день для Никопольщины», — написал он. Как отметил глава администрации, взрывы произошли в Никополе, а также в Покровской, Марганецкой и Мировой общинах.

По словам Лысака, в результате взрывов были повреждены объект инфраструктуры, хозяйственная постройка и линия электропередачи. При этом он отметил, что в результате взрывов никто не пострадал.

Ранее взрыв прогремел на севере Украины в городе Сумы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.