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19:13, 21 августа 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области взрыв повредил объект инфраструктуры

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Днепропетровской области из-за взрыва был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Под атаками артиллерии и дронов-камикадзе прошел день для Никопольщины», — написал он. Как отметил глава администрации, взрывы произошли в Никополе, а также в Покровской, Марганецкой и Мировой общинах.

По словам Лысака, в результате взрывов были повреждены объект инфраструктуры, хозяйственная постройка и линия электропередачи. При этом он отметил, что в результате взрывов никто не пострадал.

Ранее взрыв прогремел на севере Украины в городе Сумы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

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      Александр Курбатов
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