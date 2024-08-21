В Эстонии отказались утверждать новое название Эстонской православной церкви

Утверждение нового названия Эстонской православной церкви (ЭПЦ) является маловероятным. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает ERR.
Ляэнеметс прокомментировал смену названия ЭПЦ и отказ от связей с Московским патриархатом (МП) в уставе организации. Министр усомнился в существенном характере изменений и добавил, что одобрение правок в уставе властями вряд ли возможно.
«Боюсь, что не сможем его утвердить. Название религиозного объединения должно четко отличаться от названий других юридических лиц, внесенных в реестр», — заявил глава МВД Эстонии. По его словам, ЭПЦ должна двигаться в сторону окончательного разрыва с МП.
Ранее ЭПЦ убрала упоминания Московского патриархата из новой редакции устава. Кроме того, Собор одобрил деятельность Синода в переговорах с государством о статусе церкви в стране.