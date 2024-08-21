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18:20, 21 августа 2024Бывший СССР

В Эстонии отказались утверждать новое название Эстонской православной церкви

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс: новое название ЭПЦ вряд ли возможно утвердить

Фото: Ivan Zhuldybin / Unsplash

Утверждение нового названия Эстонской православной церкви (ЭПЦ) является маловероятным. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает ERR.

Ляэнеметс прокомментировал смену названия ЭПЦ и отказ от связей с Московским патриархатом (МП) в уставе организации. Министр усомнился в существенном характере изменений и добавил, что одобрение правок в уставе властями вряд ли возможно.

«Боюсь, что не сможем его утвердить. Название религиозного объединения должно четко отличаться от названий других юридических лиц, внесенных в реестр», — заявил глава МВД Эстонии. По его словам, ЭПЦ должна двигаться в сторону окончательного разрыва с МП.

Ранее ЭПЦ убрала упоминания Московского патриархата из новой редакции устава. Кроме того, Собор одобрил деятельность Синода в переговорах с государством о статусе церкви в стране.

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      Алевтина Запольская
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