В Европе признали потребность в мигрантах для роста экономики

Глава ЦБ Италии Панетта признал потребность в мигрантах для роста экономики ЕС

Евросоюзу для роста экономики необходимы трудовые мигранты. О потребности объединения в иностранной рабочей силе заявил глава Центробанка Италии (Banca d'Italia), член совета управляющих Европейского центрального банка Фабио Панетта, его цитирует Bloomberg.

По его словам, легальный приток мигрантов является «рациональным ответом с экономической точки зрения». При этом въезд иностранцев должен регулироваться в рамках ЕС, чтобы он соответствовал производственным потребностям стран и не нарушал социальное равновесие, подчеркнул глава ЦБ. Панетта также заявил о важности интеграции мигрантов в систему образования и рынок труда.

Глава регулятора также признал, что Италии свойственны многие структурные слабости ЕС, поэтому адекватная миграционная политика крайне важна для страны. Он напомнил, что главной задачей Рима остается сокращение соотношения госдолга к ВВП. Добиться этой цели можно прежде всего за счет экономического роста, добавил Панетта.

Ранее стало известно, что Агентство Европейского союза (ЕС) по безопасности внешних границ (Frontex) закупит дроны и оборудование для наблюдения почти на 400 миллионов евро для охраны границ от нелегальных мигрантов. Организация заключила тендеры на закупку беспилотной техники на 184 миллиона евро, приборов ночного видения на 19 миллионов евро, развитие связанных информационных технологий на 186,5 миллиона евро, а также на старт пилотного проекта по внедрению наземных дронов на 3 миллиона евро.