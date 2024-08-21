Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 21 августа 2024Россия

В Генштабе заявили о выводе части подразделений ВСУ из Курской области

Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Часть подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) выходят из Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Генштаба, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

По мнению Алаудинова, снятые с курского направления войска могут быть задействованы на других направлениях.

Генерал отметил, что российские войска располагают сведениями о возможных последующих действиях противника. «У нас есть два участка, которые мы предполагаем, что одно из этих направлений и будет направлением удара», — сказал он.

21 августа Алаудинов заявил, что армия России начинает «задвигать» подразделения ВСУ обратно в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия начала «задвигать» ВСУ в Курской области. Продвижение украинских войск остановлено

      Журналистку «Дождя» оштрафовали на нарушение закона об иноагентах

      Россиянам посоветовали отказаться от паролей в соцсетях для защиты от кражи аккаунтов

      Мадонну рядом с молодым возлюбленным оценили в сети фразой «бабушку вывели на прогулку»

      Россия оказалась в пятерке крупнейших импортеров китайского чая

      В МИД прокомментировали открытие на Украине памятника ичкерийскому террористу

      Следствие попросило арестовать высокопоставленного сотрудника ФСИН по делу о взятке

      Звезда «Слова пацана» решил записать музыкальный альбом

      ЕС закупит дроны на 400 миллионов евро для охраны границ от мигрантов

      Иск Долиной к матери-одиночке рассмотрит Хамовнический суд Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше