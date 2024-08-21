В Генштабе заявили о выводе части подразделений ВСУ из Курской области

Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области

Часть подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) выходят из Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Генштаба, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

По мнению Алаудинова, снятые с курского направления войска могут быть задействованы на других направлениях.

Генерал отметил, что российские войска располагают сведениями о возможных последующих действиях противника. «У нас есть два участка, которые мы предполагаем, что одно из этих направлений и будет направлением удара», — сказал он.

21 августа Алаудинов заявил, что армия России начинает «задвигать» подразделения ВСУ обратно в Курской области.