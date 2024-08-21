В Германии потребовали перестать платить украинцам пособия

Die Zeit: Премьер Бранденбурга Войдке призвал украинцев выйти на работу

Премьер-министр федеральной земли Бранденбург в Германии Дитмар Войдке постаивл под сомнение дальнейшие выплаты пособий беженцам с Украины и призвал их активнее идти работать. Об этом сообщает газета Die Zeit.

«Решение было правильным некоторое время назад, потому что Германии пришлось быстро помочь. Сегодня мы должны спросить себя, является ли эта форма поддержки украинских беженцев все еще актуальной», — отметил политик.

Войдке добавил, что других странах Европейского Союза (ЕС) «работает гораздо больше украинцев», чем в ФРГ. Он подчеркнул, что Берлин «должен это изменить, так как Германии нужна рабочая сила, которая бы положительно сказалась на экономике страны».

17 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия была и остается самым главным сторонником Украины в Европе. Он заявил, что Берлин продолжит поддержку с помощью кредита в размере 50 миллиардов евро, который осуществляется вместе с Большой семеркой (G7).