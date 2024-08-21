В Раде рассказали о защищающих украинцев поправках к закону о МУС

Нардеп Геращенко: Рада одобрила закон о МУС с поправками, защищающими украинцев

Верховная Рада одобрила закон о ратификации Римского статута с поправками, защищающими украинцев от преследования за военные преступления. Об этом в Telegram рассказала народный депутат Ирина Геращенко.

«Это действительно одно из евроинтеграционных обязательств. Но властью полностью провалена коммуникационная кампания, особенно среди военных, не получивших четких ответов по защите», — говорится в публикации нардепа.

Она отметила, что, согласно закону, Киев в течение семи лет после ратификации документа не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в отношении дел против украинских граждан о нарушении восьмой статьи Римского статута (военные преступления).

Верховная Рада одобрила ратификацию Римского статута 21 августа. Законопроект о вступлении в силу документа одобрил 281 депутат.