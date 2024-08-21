Нардеп Железняк: Верховная Рада одобрила ратификацию Римского статута

Верховная Рада одобрила ратификацию Римского статута. Об этом в Telegram сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал ратификацию Римского статута. "За" — 281 [голос]», — говорится в публикации нардепа.

Киев подписал статут еще в 2000 году, однако он до сих пор не был введен в действие. В случае ратификации документа, Международный уголовный суд ООН будет обладать на территории страны юрисдикцией в отношении преступлений, связанных с геноцидом, и преступлений против человечности.

Законопроект о ратификации Римского статута внесли в Раду 15 августа. Украинские власти не комментировался, с чем связано решение об официальном принятии документа.