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20:16, 15 августа 2024Бывший СССР

В Раду внесли законопроект о ратификации Римского статута

Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский нес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута. Информация об этом опубликована на сайте парламента республики.

Кроме того, президент предложил внести изменения в законодательство Украины, чтобы оно соответствовало нормам статута.

В случае ратификации страной Римского статута, Международный уголовный суд ООН будет обладать юрисдикцией в отношении таких преступлений, как геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессия на ее территории.

В июне Украина обязалась ратифицировать документ в соглашении о безопасности, подписанном с Японией. Киев подписал Римский статут еще в 2000 году, однако до сих пор документ не был ратифицирован.

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      Александр Курбатов
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