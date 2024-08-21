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22:20, 21 августа 2024Моя страна

В России нашли редкого тарантула

Редкого южнорусского тарантула обнаружили в Тульской области

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Жители Ефремовского района Тульской области обнаружили на одном из участков редкого тарантула. Об этом сообщает «КП Тула».

Фотографиями поделились в соцсетях. На кадрах запечатлены два паука: с оранжевым окрасом и синим отливом.

В Тульском областном экзотариуме рассказали, что это южнорусский тарантул. Такой вид редкое встречается в регионе и занесем в Красную книгу Тульской области.

В начале августа на Кузбассе началось нашествие тарантулов. Пауков заметили жители города Белова. Крупных мохнатых членистоногих стали находить повсюду: во дворах, гаражах, на верандах и даже в квартирах. Жители Кузбасса испугались неожиданных гостей и пожаловались на тарантулов местным властям.

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      Варвара Кошечкина
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