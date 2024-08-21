В России призвали сделать рынок микрозаймов «человечнее»

Аналитик МФО Мехтиев: микрозаемщики в РФ должны работать по-человечески

В настоящее время российский рынок микрозаймов нуждается в полноценной реформе, этот сегмент кредитования необходимо сделать более «человечным». Об этом заявил председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев, его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт в области микрофинансовых организаций (МФО) пояснил, что подобные структуры в России являются, по сути, теми же банками. Главное отличие таких организаций заключается в том, что они предоставляют клиентам только одну услугу — микрозаймы. Потенциальному заемщику неважно, кто выдаст деньги, — МФО или традиционные банки.

В этом плане, добавил Мехтиев, очень важно, чтобы российские микрофинансовые организации предоставляли своим клиентам надежный кредитный продукт. Недопустимо, чтобы МФО обманывали граждан. Такие условия, по словам эксперта, можно обеспечить лишь «жестким регулированием и всеобъемлющим надзором». «Если у него [клиента] долги, важно, чтобы МФО работали с ним по-человечески», — резюмировал аналитик.

Ранее с предложением реформировать рынок микрокредитования в России выступил Центробанк (ЦБ). По мнению регулятора, в стране необходимо ограничить максимально допустимое количество одновременно действующих подобных договоров на одного человека. В качестве еще одной меры в ЦБ предложили снизить уровень предельной переплаты по такого рода кредитам с 130 до 100 процентов от основного долга. Соответствующие изменения, как заверили в регуляторе, необходимы, чтобы «оградить людей от неконтролируемого роста долга».