Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:40, 21 августа 2024Экономика

В России призвали сделать рынок микрозаймов «человечнее»

Аналитик МФО Мехтиев: микрозаемщики в РФ должны работать по-человечески

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В настоящее время российский рынок микрозаймов нуждается в полноценной реформе, этот сегмент кредитования необходимо сделать более «человечным». Об этом заявил председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев, его слова приводит сайт радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт в области микрофинансовых организаций (МФО) пояснил, что подобные структуры в России являются, по сути, теми же банками. Главное отличие таких организаций заключается в том, что они предоставляют клиентам только одну услугу — микрозаймы. Потенциальному заемщику неважно, кто выдаст деньги, — МФО или традиционные банки.

В этом плане, добавил Мехтиев, очень важно, чтобы российские микрофинансовые организации предоставляли своим клиентам надежный кредитный продукт. Недопустимо, чтобы МФО обманывали граждан. Такие условия, по словам эксперта, можно обеспечить лишь «жестким регулированием и всеобъемлющим надзором». «Если у него [клиента] долги, важно, чтобы МФО работали с ним по-человечески», — резюмировал аналитик.

Ранее с предложением реформировать рынок микрокредитования в России выступил Центробанк (ЦБ). По мнению регулятора, в стране необходимо ограничить максимально допустимое количество одновременно действующих подобных договоров на одного человека. В качестве еще одной меры в ЦБ предложили снизить уровень предельной переплаты по такого рода кредитам с 130 до 100 процентов от основного долга. Соответствующие изменения, как заверили в регуляторе, необходимы, чтобы «оградить людей от неконтролируемого роста долга».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия начала «задвигать» ВСУ в Курской области. Продвижение украинских войск остановлено

      Захарова назвала членов американской ЧВК в Курской области законными целями ВС России

      В Одессе задержали работника ТЦК за вмешательство в данные военнообязанных

      Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

      Один из видов школьных товаров подешевел

      МИД России предупредил о последствиях для напавших на Курскую область террористов

      Обама оценил размер толпы сторонников Трампа

      Генерала Булгакова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Вор в законе Коля Киргиз оказался жив после сообщения о ликвидации спецназом

      Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше