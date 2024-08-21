В России спрогнозировали сохранение мирового спроса на российскую нефть

Глава СНП России Шмаль: российскую нефть покупали и будут покупать

Спрос на российскую нефть в мире сохранится несмотря на западные санкции. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал президент Союза нефтегазопромышленников (СНП) России Геннадий Шмаль.

Он отметил, что поставки нефти из РФ сократились незначительно, так как экспорт удалось переориентировать на восточные рынки. Среди главных покупателей Шмаль назвал Китай, Индию и Турцию. «Российскую нефть, несмотря на все запреты Запада, покупали, покупают и будут покупать. Людям нужна нефть, и никуда от этого не денешься», — подчеркнул глава СНП.

По его мнению, потолок цен на российскую нефть «не сработал, полностью провалился». Шмаль отметил, что несмотря на продажу со значительным дисконтом, стоимость нефти составляет в среднем 65-70 долларов за баррель, что все равно выше потолка в 60 долларов.

Президент Союза нефтегазопромышленников рассказал также, что в Китай и Индию российская нефть «течет рекой». Он объяснил, что потребности этих двух стран в энергоносителях огромны, что позволяет РФ постоянно повышать товарооборот с ними.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов сообщил, что экспорт российской нефти морем в августе начал восстанавливаться. В среднем за четыре недели поставки выросли на 80 тысяч баррелей в сутки, до пятинедельного максимума в 3,19 миллиона баррелей. Тем не менее они остаются примерно на 500 тысяч баррелей в день ниже апрельского максимума.