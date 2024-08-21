В России участники детской экспедиции нашли останки носорога

В Якутии участники детской экспедиции обнаружили останки носорога

Участники детской экспедиции «Живая лаборатория Сүмэ» нашли останки носорога у реки Синей. Об этом сообщается на сайте дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии.

«Найдены позвоночные и берцовые кости носорога (бизона) и другие останки, которые подлежат к исследованию школьников. Все собранные материалы будут исследованы школьниками под руководством научных сотрудников и учителей», — говорится в сообщении.

Останки носорога удалось найти группе из 25 учеников одной из школ региона — они принимали участие в экспедиции, которая проходила с 7 по 14 августа на снегоболотоходах. Во время путешествия дети участвовали в занятиях по географии, палеонтологии, зоологии, археологии и экологии, а также приняли участие в субботнике.

Ранее в Хангаласском районе Якутии школьники во время научной экспедиции обнаружили бивень взрослого мамонта. Взрослые помогли детям раскопать, расчистить и измерить видимую часть бивня — его диаметр достигает 30-35 сантиметров.