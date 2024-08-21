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18:23, 21 августа 2024Россия

В России высказались об идее отказаться от обмена иностранных наемников

Депутат Чепа: к вопросу обмена иностранных наемников надо подходить жестче

Фото: Darko Vojinovic / Reuters

К вопросу обмена военнопленных иностранных наемников на российских военнослужащих стоит подходить жестче, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об идее отказаться от обмена пленных иностранцев, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я думаю, что те иностранцы, которые участвуют в СВО [на стороне Киева], если они не могут подлежать обмену, это будет какой-то специальный обмен, не связанный с российскими пленными, которые попали в плен к ВСУ. В любом случае, подлежат они обмену или не подлежат, это абсолютно другой контингент, и к ним должно быть отношение гораздо жестче, чем к пленным ВСУ. Потому что это наемники, потому что они шли убивать за деньги», — сказал депутат.

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Председатель Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ограничить участие иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, в обменах военнопленными.

По словам Фадеева, СПЧ выступит с инициативой принять соответствующий нормативный акт. Он полагает, что идею поддержат и политики, и граждане России.

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