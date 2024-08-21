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13:36, 21 августа 2024Экономика

В России захотели ежегодно индексировать стоимость жилищных услуг

Депутат Кошелев: в России хотят ежегодно индексировать стоимость жилищных услуг

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы собираются предложить правительству ежегодно индексировать стоимость жилищных услуг. Речь идет о содержании многоквартирных домов, уборке подъездов, а также текущем ремонте, пишет Forbes со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

Соответствующий проект подготовила рабочая группа по совершенствованию законодательного регулирования Госдумы, уточнил депутат. При этом индексация не должна превышать уровень инфляции, пояснил Кошелев. Предполагается, что управляющие компании пропишут новые правила в договорах управления.

В данный момент стоимость коммунальных услуг, включая водоснабжение, водоотведение и электричество устанавливается государством и ежегодно индексируется. Однако управляющие компании такого механизма не имеют, и повышать плату могут лишь при положительном решении собственников квартир. Если правительство одобрит новые правила, норму об индексации жилищных услуг включат в законопроект о формировании экономически обоснованной платы за них.

Ранее в России захотели по-новому устанавливать тарифы ЖКХ. Депутаты Госдумы выступили с идеей их разработки сразу на пять лет, при этом ежегодно индексируя. Речь идет о тарифах на водоснабжение, электричество, вывоз мусора и прочие коммунальные ресурсы. ФАС, в свою очередь, разработала соответствующий проект федерального закона.

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