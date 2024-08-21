В российском регионе десятки незахороненных трупов нашли в уличном рефрижераторе

В Ленобласти около 40 незахороненных трупов нашли в уличном рефрижераторе

Во Всеволжском районе Ленинградской области десятки незахороненных трупов нашли в уличном рефрижераторе. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, представители комиссии из регионального комздрава и бюро судмедэкспертизы во время проверки морга в Токсово обнаружили около 40 тел. Они были сложены в вагончике на территории организации — внутри сооружение напоминало холодильник.

Как разузнал «Mash на Мойке», скопление трупов связано с нелегальным криминальным бизнесом на кладбищах. Сотрудники силовых структур уже начали разбираться в инциденте.

Вывозить трупы должны были представители администрации Токсово. Но они наняли частную организацию — та не получала необходимых субсидий на работу.

Большинство найденных мертвецов были без определенного места жительства. Нынешняя администрация Токсово стала проводить их захоронения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске школьник прогулялся на бывшей территории завода и обнаружил труп.