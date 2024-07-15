Российский школьник прогулялся на бывшей территории завода и нашел труп

В Новосибирске школьник прогулялся на бывшей территории завода и нашел труп

Школьник прогулялся на бывшей территории завода «Сибсельмаш» в Ленинском районе Новосибирска и нашел труп. Об этом сообщили порталу Ngs.ru в пресс-службе регионального Следственного комитета России.

По данным издания, 14 июля несовершеннолетний заметил висящего на дереве мужчину, который не подавал признаков жизни. Мальчик позвонил родителям, они вызвали полицейских и медиков.

Новосибирские следователи осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ дети несколько часов играли на площадке рядом с трупом. Выяснилось, что мужчине, сидевшему на лавочке, стало плохо, но окружающие не сразу поняли, что ему нужна помощь.

Прибывшие врачи не смогли реанимировать горожанина. По факту происшествия проводилась проверка.