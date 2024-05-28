Российские дети несколько часов играли рядом с трупом

В Улан-Удэ дети несколько часов играли на площадке рядом с трупом

В Улан-Удэ дети несколько часов играли на площадке рядом с трупом. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям издания, в городском дворе на улице Королева мужчине стало плохо на лавочке, но очевидцы не сразу поняли, в чем дело. Позже они все же вызвали скорую помощь.

Прибывшие врачи не смогли реанимировать горожанина. Его долго не увозили с места происшествия, все это время рядом находились дети разных возрастов.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге из Невы достали мужчину с камнем на шее. Уточнялось, что это произошло в районе Октябрьской набережной.

Сотрудники полиции начали проводить проверку для установления личности мужчины и обстоятельств инцидента.