В российском регионе ликвидировали две деревни

В Челябинской области исчезли деревни Башкирово и Варваринка

В Челябинской области ликвидировали две деревни — Варваринку Октябрьского района и Башкирово Брединского района. Об их исчезновении сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

Решение убрать Варваринку и Башкирово с карты Челябинской области принял комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, поскольку в обеих деревнях давно нет ни одного жителя. Так, последний житель Варваринки снялся с регистрационного учета почти 17 лет назад. Помимо этого, в деревнях отсутствуют дорожно-транспортная инфраструктура, инженерные коммуникации и объекты социального, культурного и бытового назначения.

Ранее в этом году депутат Госдумы Сергей Колунов предложил переселять нуждающихся россиян в заброшенные деревни, чтобы «оживить» данные населенные пункты.