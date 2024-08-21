Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:37, 21 августа 2024Экономика

В российском регионе ликвидировали две деревни

В Челябинской области исчезли деревни Башкирово и Варваринка

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Челябинской области ликвидировали две деревни — Варваринку Октябрьского района и Башкирово Брединского района. Об их исчезновении сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

Решение убрать Варваринку и Башкирово с карты Челябинской области принял комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, поскольку в обеих деревнях давно нет ни одного жителя. Так, последний житель Варваринки снялся с регистрационного учета почти 17 лет назад. Помимо этого, в деревнях отсутствуют дорожно-транспортная инфраструктура, инженерные коммуникации и объекты социального, культурного и бытового назначения.

Ранее в этом году депутат Госдумы Сергей Колунов предложил переселять нуждающихся россиян в заброшенные деревни, чтобы «оживить» данные населенные пункты.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область

      Певица и телеведущая Юлианна Караулова опубликовала фото в бикини

      Питон вылез из унитаза и укусил мужчину за половой орган

      Известная телеведущая заболела раком и обратилась к зрителям с одной просьбой

      В российском городе оторвавшийся от автовоза прицеп протаранил остановку с людьми

      В США предупредили о способности Китая потопить американский авианосец

      В Москве появилась новая возможность для помогающих жертвам насилия в семье НКО

      Авиакомпания бросила в аэропорту чужой страны 14-летнего ребенка

      Подполковник запаса допустил запуск дронов ВСУ по Подмосковью с территории России

      Часть российского города осталась без воды из-за аварии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше