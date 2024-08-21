В российском регионе ВСУ ударили по жилому дому с человеком внутри

В Белгородской области после сброса взрывного устройства на дом ранен мужчина

В селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области после сброса взрывного устройства с беспилотника на дом пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилому дому с человеком внутри. Мужчина ранен. У него диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения рук. Его госпитализировали в Валуйскую Центральную районную больницу.

В доме, где он находился, повреждено остекление, перебита газовая труба. Также загорелась припаркованная возле дома ГАЗель.

«Очаг возгорания был ликвидирован сотрудниками администрации с помощью выданного ранее огнетушителя», — уточнил Гладков.

Ранее в Курской области украинский дрон сбросил боеприпас на машину с людьми, пострадали два человека, еще одного жителя не удалось спасти.