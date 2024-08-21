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12:43, 21 августа 2024Россия

Дрон ВСУ сбросил боеприпас на автомобиль с людьми в регионе России

В Курской области дрон ВСУ сбросил боеприпас на машину с людьми, есть жертва

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Один человек стал жертвой атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбросил боеприпас на автомобиль с местными жителями в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

Еще два местных жителя получили ранения — они смогли самостоятельно добраться до больницы. Им оказывают необходимую помощь.

Иных подробностей ЧП не приводится.

Ранее 21 августа над Курской областью были сбиты две выпущенные ВСУ ракеты. Это стало продолжением ночной атаки, в ходе отражения которой над регионом сбили два беспилотника.

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      Алан Босиков
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