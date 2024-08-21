Украина выпустила по Курской области еще две ракеты

Врио курского губернатора Смирнов: еще две ракеты ВСУ уничтожены над регионом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили еще две ракеты по Курской области. Об этом сообщил врио губернатора приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Еще 2 украинские ракеты утром уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал Смирнов.

В ночь на среду, 21 августа, над Курской областью сбили две украинские ракеты и два беспилотника. Цели удалось поразить средствами противовоздушной обороны (ПВО), уточнял глава региона. Он также призывал жителей не подходить к обломкам дронов и не трогать их.

За ночь Украина выпустила 45 беспилотников по пяти регионам России. 11 дронов уничтожили над Московской областью, 23 — над Брянской, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской, 2 — над Курской.