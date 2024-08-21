Власти раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на Курскую область

Власти Курской области раскрыли подробности ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный регион. Так, по данным временно исполняющего обязанности Алексея Смирнова, над Курской областью удалось сбить две украинские ракеты и два беспилотных летательных аппарата. Комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.
Смирнов пояснил, что все устройства были ликвидированы средствами противовоздушной обороны (ПВО). Врио главы напомнил жителям Курской области, что нельзя приближаться к обломкам дронов и трогать их.
«Сообщить о находке нужно по телефону 112», — призвал Смирнов.
Накануне стало известно, что из Курской области эвакуировали более 122 тысяч граждан.
Бои в Курской области длятся уже на протяжении двух недель. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. В Курской области пострадали свыше 140 человек, спасти не удалось 17 жителей.