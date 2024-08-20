Из граничащего с Украиной региона эвакуировали более 122 тысяч россиян

МЧС: из Курской области эвакуировали более 122 тысяч жителей

Из граничащего с Украиной региона эвакуировали более 122 тысяч россиян — речь идет о Курской области. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

По данным ведомства, жителей отселили из девяти приграничных районов региона России — только за прошедшие сутки, 19 августа, эвакуировали около 500 человек.

«На сегодняшний день в 179 пунктах временного размещения (ПВР) в 27 регионах России находятся порядка 10 тысяч человек, включая 2,7 тысячи детей. В самой Курской области в ПВР находятся 6,7 тысячи человек», — уточнили в МЧС.

Замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров добавил, что 479 ПВР в 56 регионах готовы принять еще 41 тысячу человек.

Бои в Курской области идут уже две недели. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. По последним данным, в приграничном регионе пострадали более 140 человек, спасти не удалось 17 жителей.