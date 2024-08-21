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12:43, 21 августа 2024Россия

В семи муниципалитетах Курской области решили отложить голосование на выборах

ЦИК РФ решил отложить голосование на выборах в семи курских муниципалитетах

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

ЦИК РФ решил отложить голосование на выборах депутатов органов местного самоуправления в семи муниципалитетах Курской области, передает ТАСС.

Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов. Мера была предпринята после соответствующего обращения избирательной комиссии региона, пояснил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Он добавил, что по закону Центризбирком имеет право отложить на более поздний срок выборы федерального и регионального уровней.

Накануне стало известно, что выборы губернатора Курской области проведут в других регионах — подальше от атакованных Вооруженными силами Украины территорий. Отмечалось, что места для голосования планируют открыть в регионах, в которые эвакуировали жителей приграничных районов Курской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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